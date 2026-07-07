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ВС РФ нанесли удар дронами по стоянке фур ВСУ. Видео

Российские военные дронами «Герань-4 сикер» нанесли удар по логистическому узлу ВСУ в Днепропетровской области. Целью стала стоянка грузовиков на трассе Р-73 Днепр — Никополь у села Кирово.

Василий Лейко
Автор Новости Mail

Министерство обороны России сообщило об успешном ударе по логистическому узлу ВСУ в Днепропетровской области. Для поражения целей были задействованы беспилотные летательные аппараты «Герань-4 сикер».

Согласно заявлению оборонного ведомства, удар пришелся по стоянке грузового транспорта на автодороге Р-73 (Днепр — Никополь) в районе населенного пункта Кирово. В результате атаки были уничтожены три фуры и два тягача, которые использовались украинскими подразделениями для перевозки беспилотников и материально-технического снабжения.

В Минобороны подчеркнули, что все намеченные цели были успешно уничтожены.