ВС РФ нанесли удар дронами по стоянке фур ВСУ. Видео

Согласно заявлению оборонного ведомства, удар пришелся по стоянке грузового транспорта на автодороге Р-73 (Днепр — Никополь) в районе населенного пункта Кирово. В результате атаки были уничтожены три фуры и два тягача, которые использовались украинскими подразделениями для перевозки беспилотников и материально-технического снабжения.