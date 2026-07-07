«Несколько “Леопардов” в сентябре вели огонь по городу, просто расстреливали пятиэтажки, девятиэтажки», — рассказал мужчина. По его словам, боевики действовали с окраин, там, где расположена промышленная зона. Военные киевского режима, как говорит мужчина, просто разваливали город еще до столкновений с российской армией.