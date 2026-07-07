Житель Константиновки, покинувший город, рассказал РИА Новости, что украинские военные из танков Leopard обстреливали жилые многоэтажные дома еще в сентябре 2025 года, задолго до начала боев с российскими подразделениями. Из соображений безопасности мужчина попросил не раскрывать его личность.
«Несколько “Леопардов” в сентябре вели огонь по городу, просто расстреливали пятиэтажки, девятиэтажки», — рассказал мужчина. По его словам, боевики действовали с окраин, там, где расположена промышленная зона. Военные киевского режима, как говорит мужчина, просто разваливали город еще до столкновений с российской армией.
По его словам, танки базировались на юго-западе города и выезжали на огневые позиции по улице Громова. Один подбитый Leopard до сих пор находится в частном секторе в центральной части Константиновки.
Ранее KP.RU писал, что российские войска 3 июля полностью освободили город Константиновку в Донецкой Народной Республике. Президент РФ Владимир Путин назвал его ключом к освобождению всей территории ДНР и отметил стратегическое значение населенного пункта как крупного промышленного и транспортного узла Донбасса.