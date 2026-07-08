В РФ отмечают День зенитных ракетных войск ВКС: вот что сказали в МО про российскую ПВО

В России развернули единую систему противовоздушной обороны. Она защищает множество гражданских и военных объектов. Только российская армия обладает опытом создания столь масштабной ПВО. Об этом заявили в пресс-службе Минобороны в День зенитных ракетных войск ВКС.
В ведомстве подчеркнули, что единая система противовоздушной обороны РФ действует, в том числе, на территории проведения СВО. Она решает «все задачи по прикрытию» множества значимых объектов.
«Ни одна из армий мира не обладает опытом создания столь масштабных группировок противовоздушной обороны», — констатировали в МО России.
Только за день, 8 июля, ПВО ликвидировала 190 украинских БПЛА. Они сбиты над множеством регионов России. Система каждый день отбивает массированные атаки врага.