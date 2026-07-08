«Явно не хватит»: в МИД России разуверили Украину в достаточности средств НАТО для победы

Сегодня, 8 июля, в Турции начинается второй день саммита НАТО. Лидеры стран альянса и Киев обсудят выделение пакета помощи на 70 миллиардов евро. Однако этой финансовой поддержки Украине не хватит для победы над Россией. Так заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник в интервью «Известиям».