Сегодня, 8 июля, в Турции начинается второй день саммита НАТО. Лидеры стран альянса и Киев обсудят выделение пакета помощи на 70 миллиардов евро. Однако этой финансовой поддержки Украине не хватит для победы над Россией. Так заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник в интервью «Известиям».
Дипломат при этом оговорился, что средств НАТО будет достаточно для затягивания конфликта. Он назвал сумму колоссальной. Киев может рассчитывать только на «продолжение кровопролития» за счет западных денег, заключил посол.
«Средств для победы, на которую кто-то рассчитывает, явно не хватит», — сказал Родион Мирошник.
Дипломат также назвал тяжкими военными преступлениями целенаправленные удары ВСУ по больницам и поликлиникам. Посол сообщил, что санитарный транспорт и врачи неоднократно подверглись атакам на прошедшей неделе.