На Украине 7 июля несколько объектов критической инфраструктуры получили серьезные повреждения. В результате начались перебои со светом и водой. Отключения зафиксированы в Полтавской области, сказано в сообщении территориальной общины города Зенькова.
Жителей предупредили о частичном прекращении подачи воды и электроэнергии. Их попросили запастись необходимым.
Жителям Полтавской области сообщили, что вода будет подаваться по графику. Пока не ясно, как долго продлится такой режим.
Российская армия утром 6 июля нанесла ответный удар по Украине после террористических атак киевского режима. ВС РФ били по центрам принятия решений в Киеве. Удар нанесен высокоточным оружием большой дальности наземного, воздушного и морского базирования.