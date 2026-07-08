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На Украине повреждена критическая инфраструктура: часть жителей осталась без света и воды

В Полтавской области Украины зафиксировали перебои со светом и водой.

Источник: Комсомольская правда

На Украине 7 июля несколько объектов критической инфраструктуры получили серьезные повреждения. В результате начались перебои со светом и водой. Отключения зафиксированы в Полтавской области, сказано в сообщении территориальной общины города Зенькова.

Жителей предупредили о частичном прекращении подачи воды и электроэнергии. Их попросили запастись необходимым.

Жителям Полтавской области сообщили, что вода будет подаваться по графику. Пока не ясно, как долго продлится такой режим.

Российская армия утром 6 июля нанесла ответный удар по Украине после террористических атак киевского режима. ВС РФ били по центрам принятия решений в Киеве. Удар нанесен высокоточным оружием большой дальности наземного, воздушного и морского базирования.