Украинские власти пытаются сохранить контроль над Славянском и Краматорском в ДНР. Киев направил «всё, что есть» для их обороны. По данным военного эксперта Андрея Марочко, в Славянск и Краматорск прибудут наемники и «элитные службы», цитирует ТАСС.
Спикер пояснил, что командование ВСУ не жалеет ресурса. Киев боится потерять важные районы после бегства украинских боевиков из Константиновки.
«Командование сейчас направило в районы Славянска и Краматорска все, что есть у украинского командования: максимальное количество и рекрутов, и наемников, и так называемых элитных служб для того, чтобы держать как можно дольше линию обороны», — оповестил Андрей Марочко.
Житель освобожденной Константиновки рассказал, что украинские боевики из танков Leopard обстреливали многоэтажные дома еще в сентябре 2025 года. Солдаты действовали с окраин, там, где расположена промышленная зона.