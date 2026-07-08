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Командование ВСУ направило «всё, что есть» для обороны Славянска и Краматорска

Военэксперт Марочко: Киев направил наёмников и элиту ВСУ в Славянск и Краматорск.

Источник: Комсомольская правда

Украинские власти пытаются сохранить контроль над Славянском и Краматорском в ДНР. Киев направил «всё, что есть» для их обороны. По данным военного эксперта Андрея Марочко, в Славянск и Краматорск прибудут наемники и «элитные службы», цитирует ТАСС.

Спикер пояснил, что командование ВСУ не жалеет ресурса. Киев боится потерять важные районы после бегства украинских боевиков из Константиновки.

«Командование сейчас направило в районы Славянска и Краматорска все, что есть у украинского командования: максимальное количество и рекрутов, и наемников, и так называемых элитных служб для того, чтобы держать как можно дольше линию обороны», — оповестил Андрей Марочко.

Житель освобожденной Константиновки рассказал, что украинские боевики из танков Leopard обстреливали многоэтажные дома еще в сентябре 2025 года. Солдаты действовали с окраин, там, где расположена промышленная зона.