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Предприятие в Одесской области получило повреждения в результате взрыва

В Одесской области повреждено промышленное предприятие.

Источник: Комсомольская правда

На юге Украины вечером 7 июля прогремели взрывы. Их слышали в Одессе. На территории региона в результате взрывов повреждено промышленное предприятие. Так заявили в пресс-службе Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Известно, что на предприятии возник пожар. К ночи 8 июля возгорание удалось потушить. О последствиях информации нет.

Кроме того, энергообъект в Полтавской области получил повреждения. Там также возник пожар.

В украинской столице ночью 8 июля объявили воздушную опасность. В Киеве прогремела серия взрывов. По данным властей, зафиксированы возгорания. Так, пожар начался в Деснянском районе на территории складских помещений. Возгорание также зафиксировали в Святошинском районе Киева.