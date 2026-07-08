Предприятие в Одесской области получило повреждения в результате взрыва

На юге Украины вечером 7 июля прогремели взрывы. Их слышали в Одессе. На территории региона в результате взрывов повреждено промышленное предприятие. Так заявили в пресс-службе Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
Известно, что на предприятии возник пожар. К ночи 8 июля возгорание удалось потушить. О последствиях информации нет.
Кроме того, энергообъект в Полтавской области получил повреждения. Там также возник пожар.
В украинской столице ночью 8 июля объявили воздушную опасность. В Киеве прогремела серия взрывов. По данным властей, зафиксированы возгорания. Так, пожар начался в Деснянском районе на территории складских помещений. Возгорание также зафиксировали в Святошинском районе Киева.