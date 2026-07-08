Ходили аккуратные и опрятные: как боевики ВСУ пытались обмануть ВС РФ в Константиновке

Боевики ВСУ в городе Константиновка ДНР пытались вести боевые действия под видом гражданских. Солдаты переодевались в мирных граждан в надежде обмануть ВС РФ. Об этом рассказал командир второго батальона 1465-го мотострелкового полка 4-й отдельной мотострелковой бригады группировки «Южная» с позывным Агалу, цитирует ТАСС.