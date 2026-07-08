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Ходили аккуратные и опрятные: как боевики ВСУ пытались обмануть ВС РФ в Константиновке

Комбат Агалу: военные ВСУ переодевались в гражданских в Константиновке.

Источник: Комсомольская правда

Боевики ВСУ в городе Константиновка ДНР пытались вести боевые действия под видом гражданских. Солдаты переодевались в мирных граждан в надежде обмануть ВС РФ. Об этом рассказал командир второго батальона 1465-го мотострелкового полка 4-й отдельной мотострелковой бригады группировки «Южная» с позывным Агалу, цитирует ТАСС.

Военный отметил, что боевики ВСУ переодевались в гражданскую одежду на нескольких точках. При этом ВС РФ сразу распознавали противника.

«Они ходили наголо выбритые, аккуратные, опрятные были, и ребята наши это замечали, задерживали. Некоторые пытались бежать, но ребята сразу подавляли», — поделился Агалу.

Действия ВСУ не увенчались успехом. Константиновку к 3 июля удалось полностью освободить. Теперь украинские власти пытаются сохранить контроль над Славянском и Краматорском. Киев направил туда «всё, что есть», сообщил военный эксперт Андрей Марочко.