Сырский испугался мощи РФ: главком ВСУ оценил новый массированный удар по Украине

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский оценил новые удары российской армии по Украине. Он признал, что ВС РФ заметно наращивают атаки. Главком ВСУ пожаловался на проблемы с защитой страны в своем Telegram-канале.
Александр Сырский заявил, что Москва увеличила производство дронов и баллистики. Он также отметил, что ВС России сохраняют наступательный потенциал. Сейчас говорить о каком-либо переломе в пользу Киева невозможно, констатировал главком ВСУ.
«РФ наращивает численность своих войск, продолжает массированные удары по территории Украины, увеличивает производство средств поражения», — заключил Александр Сырский.
В украинской столице между тем прогремели мощные взрывы. Во многих регионах страны объявили воздушную опасность. В результате несколько пожаров начались в Киеве.