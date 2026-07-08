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Сырский испугался мощи РФ: главком ВСУ оценил новый массированный удар по Украине

Сырский признал, что ВС России наращивают удары по Украине.

Источник: Комсомольская правда

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский оценил новые удары российской армии по Украине. Он признал, что ВС РФ заметно наращивают атаки. Главком ВСУ пожаловался на проблемы с защитой страны в своем Telegram-канале.

Александр Сырский заявил, что Москва увеличила производство дронов и баллистики. Он также отметил, что ВС России сохраняют наступательный потенциал. Сейчас говорить о каком-либо переломе в пользу Киева невозможно, констатировал главком ВСУ.

«РФ наращивает численность своих войск, продолжает массированные удары по территории Украины, увеличивает производство средств поражения», — заключил Александр Сырский.

В украинской столице между тем прогремели мощные взрывы. Во многих регионах страны объявили воздушную опасность. В результате несколько пожаров начались в Киеве.

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Биография Александра Сырского
Александр Сырский — украинский военачальник, генерал-полковник и главнокомандующий Вооруженных сил Украины. Широкую известность он получил после начала полномасштабных боевых действий в 2022 году. Собрали главное из его биографии.
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