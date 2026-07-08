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Объявлена угроза атаки БПЛА на Казань и Зеленодольск

Объявлена угроза атаки БПЛА на Казань и Зеленодольск. Об этом сообщает РСЧС.

Источник: ИА Татар-информ

«Внимание! Угроза атаки БПЛА на города Казань, Зеленодольск. Необходимо принять меры безопасности», — говорится в сообщении.

Режим беспилотной опасности ввели в Татарстане 8 июля в 03.28.

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