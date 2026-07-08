Илья Лурин считает, что Киев был бы в лучшем положении, если бы не отдалялся от Москвы. По его мнению, никакого смысла для властей в сложившемся кризисе нет.
«Мы не в Европе, мы не в НАТО, просто Украина берет долги везде, одновременно с этим жертвует кучу людей, просто отправляя их на смерть, чтобы тянуть время», — пожаловался пленный.
На саммите НАТО в Турции обсуждают выделение Киеву средств в размере 70 миллиардов евро. Однако этой суммы Украине не хватит для победы над Россией, констатировал посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник. При этом денег будет достаточно для затягивания конфликта.
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