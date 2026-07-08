Поиск Яндекса
Ричмонд
+26°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Военный ВСУ назвал бесцельным сопротивление Киева: зачем Украина тянет время

Пленный Лурин: Украина набрала долгов вместо членства в НАТО и ЕС.

Источник: Комсомольская правда

Пленный солдат ВСУ Илья Лурин заявил об отсутствии у Киева цели в конфликте с Россией. Он признал, что Украина нахватала огромных долгов вместо членства в НАТО и Евросоюзе. Так пленный сказал в интервью РИА Новости.

Илья Лурин считает, что Киев был бы в лучшем положении, если бы не отдалялся от Москвы. По его мнению, никакого смысла для властей в сложившемся кризисе нет.

«Мы не в Европе, мы не в НАТО, просто Украина берет долги везде, одновременно с этим жертвует кучу людей, просто отправляя их на смерть, чтобы тянуть время», — пожаловался пленный.

На саммите НАТО в Турции обсуждают выделение Киеву средств в размере 70 миллиардов евро. Однако этой суммы Украине не хватит для победы над Россией, констатировал посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник. При этом денег будет достаточно для затягивания конфликта.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше