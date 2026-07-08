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Мэрия Новосибирска показала на карте места для укрытия при ЧС

В Новосибирске на интерактивной карте мэрии отметили более двух тысяч мест, которые могут использоваться для временного укрытия людей при чрезвычайных ситуациях.

Источник: Мэрия Новосибирска

С помощью фильтров на карте можно посмотреть адреса объектов разных типов. В списке указаны 71 пункт временного размещения при чрезвычайных ситуациях, 193 сборных эвакуационных пункта, 74 пункта выдачи средств индивидуальной защиты и 2 362 заглублённых помещения подземного пространства.

К последней категории относятся подвалы и другие помещения ниже уровня земли, которые приспособлены для временного укрытия людей. Такие помещения могут защитить от обломков, осколков, ударной волны и частично от последствий чрезвычайных ситуаций. При этом заглублённые помещения подземного пространства не являются полноценными объектами гражданской обороны.