Мэрия Новосибирска показала на карте места для укрытия при ЧС

К последней категории относятся подвалы и другие помещения ниже уровня земли, которые приспособлены для временного укрытия людей. Такие помещения могут защитить от обломков, осколков, ударной волны и частично от последствий чрезвычайных ситуаций. При этом заглублённые помещения подземного пространства не являются полноценными объектами гражданской обороны.