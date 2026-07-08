Мэрия Новосибирска показала на карте места для укрытия при ЧС

С помощью фильтров на карте можно посмотреть адреса объектов разных типов. В списке указаны 71 пункт временного размещения при чрезвычайных ситуациях, 193 сборных эвакуационных пункта, 74 пункта выдачи средств индивидуальной защиты и 2 362 заглублённых помещения подземного пространства.
К последней категории относятся подвалы и другие помещения ниже уровня земли, которые приспособлены для временного укрытия людей. Такие помещения могут защитить от обломков, осколков, ударной волны и частично от последствий чрезвычайных ситуаций. При этом заглублённые помещения подземного пространства не являются полноценными объектами гражданской обороны.