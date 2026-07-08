Марочко: ВС РФ наступают сразу на двух участках у Нового Донбасса

ЛУГАНСК, 8 июля. /ТАСС/. Российские бойцы наступают сразу на двух участках у Нового Донбасса в ДНР, расширяя зону контроля в северном и южном направлениях. Об этом сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.
«Говоря за добропольское направление сразу хочу отметить, что наши военнослужащие начали активно расширять зону контроля в районе населенного пункта Новый Донбасс как в северном, так и в южном направлениях. Сейчас в районе Белицкого есть определенные территориальные завоевания у наших военнослужащих — идет активное давление на украинские позиции», — сказал он.
Марочко добавил, что военные ВС РФ также продвигаются юго-западнее Кутузовки вдоль реки Бык, где также есть «закрепление на новых рубежах и позициях».
Ранее Марочко сообщал ТАСС, что российские военнослужащие наступают фронтом в 20 км у Нового Донбасса в ДНР, это заставит Киев «половинить резервы» на этом участке.
Об освобождении населенного пункта Новый Донбасс в Минобороны РФ сообщили 16 июня.