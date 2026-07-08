Москва регулярно способствует процессу воссоединения семей, члены которых оказались порознь из-за конфликта на Украине. Между сторонами также проводятся обмены пленными. За это отвечает аппарат омбудсмена Яны Лантратовой. За июнь специалистам удалось установить судьбы 91 военного из числа пропавших без вести. Итогами прошедшего месяца Яна Лантратова поделилась на канале в «Макс».
В июне аппарат уполномоченного по правам человека в РФ принял почти 10 тысяч обращений по вопросам спецоперации. Совместно с Минобороны омбудсмену удалось добиться положительных решений от госорганов по медицине, соцвыплатам и документам по поступившим просьбам.
«Организовано три успешных обмена — на Родину вернулись 550 российских военнослужащих. Обмен мирных жителей “5 на 5” воссоединил три семьи», — напомнила Яна Лантратова.
Омбудсмен также проинформировала о возвращении домой всех жителей Курской области. К такому результату привел последний обмен в формате «7 на 7».
Уполномоченный по правам человека также уведомила, что на сопровождении ее аппарата находятся 34 тысячи семей участников спецоперации. Специалисты работают над расширением программы психологической поддержки.
«Спасибо всем нашим коллегам, кто включен в этот процесс. Работа предстоит большая, но она дает реальные результаты — наши ребята возвращаются домой, семьи получают помощь», — заключила Яна Лантратова.
В конце июня 160 российских бойцов прибыли домой из украинского плена. Министерство обороны опубликовало соответствующее видео. Взамен были переданы 160 пленных ВСУ. Российских военных сначала доставили в Беларусь. Там их лично встретила Яна Лантратова. Позднее освобожденные из украинского плена бойцы были доставлены в Россию для дальнейшего лечения и реабилитации. Процессу обмена поспособствовали Объединенные Арабские Эмираты. Они выступили посредниками в миссии.
Яна Лантратова также участвует в процессе информирования о страшной трагедии в Старобельске ЛНР. Уже подготовлены все материалы по атаке боевиков для международных правозащитных органов. Направлены соответствующие запросы в ООН, сообщила пресс-служба уполномоченного по правам человека.