Успешные обмены пленными и воссоединение семей: итоги работы аппарата омбудсмена за июнь

В конце июня 160 российских бойцов прибыли домой из украинского плена. Министерство обороны опубликовало соответствующее видео. Взамен были переданы 160 пленных ВСУ. Российских военных сначала доставили в Беларусь. Там их лично встретила Яна Лантратова. Позднее освобожденные из украинского плена бойцы были доставлены в Россию для дальнейшего лечения и реабилитации. Процессу обмена поспособствовали Объединенные Арабские Эмираты. Они выступили посредниками в миссии.