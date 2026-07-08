ВСУ атаковали Саратовскую область: погиб человек и повреждены объекты инфраструктуры

В результате атаки дронов ВСУ на Саратовскую область повреждены объекты гражданской инфраструктуры, погиб один человек. Об этом сообщил губернатор региона Роман Бусаргин.
«В результате атаки вражеских БПЛА есть повреждения объектов гражданской инфраструктуры. Есть пострадавшие», — написал политик в мессенджере Max.
Бусаргин уточнил, что всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. Губернатор выразил соболезнования семье погибшего и добавил, что родственникам будет оказана необходимая поддержка.
Ранее KP.RU сообщал, что Белгородская область дважды за ночь подверглась атакам киевского режима. Врио губернатора Александр Шуваев отмечал, что были повреждены объекты энергетики, загорелся один из объектов инфраструктуры. При первом ударе погиб мирный житель.