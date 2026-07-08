Украинцы удерживали мирных россиян в тюрьмах наравне с военнопленными: что рассказал очевидец

Украинские боевики издевались над находящимися в плену военными ВС РФ. Гражданские из России в то же время удерживались в тюрьмах наравне с бойцами. О пытках ВСУ над пленными рассказал возвращенный в Курскую область мирный житель Роман Ванин в интервью РИА Новости.