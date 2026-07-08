Украинские боевики издевались над находящимися в плену военными ВС РФ. Гражданские из России в то же время удерживались в тюрьмах наравне с бойцами. О пытках ВСУ над пленными рассказал возвращенный в Курскую область мирный житель Роман Ванин в интервью РИА Новости.
Он удерживался киевским режимом в одной из тюрем Винницы. По словам очевидца, солдаты 425-го отдельного штурмового полка ВСУ «Скала» пытали военных ВС РФ. Он назвал подразделение «неучтенкой». По словам жителя Курской области, никто может даже не знать, где числится военнопленный.
«Подразделение, которое именно напрямую общается с Зеленским, то есть оно только его приказам подчиняется. Вот ему там пальцы наживую резали», — поделился Роман Ванин.
Пленный ВСУ из полка «Скала» сообщил, что оказался на передовой практически сразу после завершения краткого курса подготовки. Его обучили всего за 52 дня и отправили на боевое задание.