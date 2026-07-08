Командир роты связи 58-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ ликвидирован в Харьковской области. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.
По данным собеседника агентства, российские военные уничтожили узел связи бригады в районе Цуповки. На объекте находились украинские военнослужащие. Других подробностей об ударе по объекту связи собеседник агентства не привел.
«В районе Цуповки уничтожен узел связи 58 ОМПБр ВСУ. Кроме рядовых националистов на данном объекте противника также ликвидирован командир роты связи капитан Пятницкий Петр Сергеевич (11.07.2002 г. р.) из Житомирской области», — сказал источник.
Немногим ранее более 40 солдат ВСУ перестали выходить на связь у Цуповки Харьковской области. По данным российских силовых структур, это были военнослужащие 58-й отдельной мотопехотной бригады. Родные украинских солдат начали искать их после удара российских войск по позициям ВСУ. Также сообщалось, что российская армия расширяет буферную зону в Харьковской и Сумской областях.