ТАСС: ВС России ликвидировали командира роты связи ВСУ в Харьковской области

Немногим ранее более 40 солдат ВСУ перестали выходить на связь у Цуповки Харьковской области. По данным российских силовых структур, это были военнослужащие 58-й отдельной мотопехотной бригады. Родные украинских солдат начали искать их после удара российских войск по позициям ВСУ. Также сообщалось, что российская армия расширяет буферную зону в Харьковской и Сумской областях.