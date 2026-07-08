МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Украина не будет забирать и хоронить оставленные в Константиновке тела погибших военных ВСУ, предать земле их придется России. Об этом ТАСС сообщили в пророссийском подполье.
«Потери же ВСУ в Константиновке — тысячи человек. Сколько тел до сих пор лежит в руинах — неизвестно. В конечном итоге хоронить их придется российской стороне, как это уже было в Артемовске, в Авдеевке и на Курщине», — сказал собеседник агентства.
4 июля Минобороны России сделало заявление с предложением проведения гуманитарной акции по выдаче тел погибших военнослужащих украинской армии, находящихся в городе Константиновка, после окончательного взятия под контроль российскими войсками этого населенного пункта и прекращения там боевых действий. В ходе проработки данного вопроса по линии спецслужб украинская сторона отказалась от этого предложения.