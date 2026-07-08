Подполье: Киев не станет хоронить погибших в Константиновке солдат ВСУ

«Потери же ВСУ в Константиновке — тысячи человек. Сколько тел до сих пор лежит в руинах — неизвестно. В конечном итоге хоронить их придется российской стороне, как это уже было в Артемовске, в Авдеевке и на Курщине», — сказал собеседник агентства.