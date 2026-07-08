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В Челябинской области 8 июля объявлен режим «Беспилотная опасность»

С 09:30 возможны временные перебои в работе связи и интернета.

«Сохраняйте спокойствие, продолжайте жить обычной жизнью. Будьте бдительны, адекватно оценивайте окружающую обстановку, обращайте внимание на подозрительные объекты в небе и вокруг себя», — говорится в оповещении.

Об обнаружении подозрительных объектов следует сообщать по номеру 112.

«Категорически нельзя снимать на видео работу систем ПВО, места их расположения, моменты запуска, пролеты ракет и результаты поражения целей. Не публикуйте такие материалы в соцсетях, чатах и мессенджерах. Такие записи могут помочь противнику скорректировать атаки и нанести новый удар», — напомнили власти.