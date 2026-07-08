В Челябинской области 8 июля объявлен режим «Беспилотная опасность»

«Категорически нельзя снимать на видео работу систем ПВО, места их расположения, моменты запуска, пролеты ракет и результаты поражения целей. Не публикуйте такие материалы в соцсетях, чатах и мессенджерах. Такие записи могут помочь противнику скорректировать атаки и нанести новый удар», — напомнили власти.