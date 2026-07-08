Марочко: ВС России зачищают от ВСУ большой участок у Петро-Ивановки

ВС России зачищают большой участок местности от разрозненных отрядов ВСУ у Петро-Ивановки в Харьковской области. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.
По словам эксперта, после освобождения Петро-Ивановки российским военным удалось выровнять оборонительную линию. Сейчас зачистка идет между Фиголевкой и Петро-Ивановкой.
«Выбиваются отдельные разрозненные отряды украинских боевиков, которые не рассчитывали, что наши военнослужащие откроют этот участок (линии боевого соприкосновения — прим.ред.)», — сказал Марочко.
Он добавил, что российские бойцы активно наступают на этом участке. По оценке Марочко, украинской армии катастрофически не хватает личного состава для стабилизации линии соприкосновения.
Напомним, Минобороны России ранее сообщило, что подразделения ВС РФ освободили Петро-Ивановку в Харьковской области. В военном ведомстве отметили, что российские войска продолжают улучшать позиции на линии боевого соприкосновения. Освобождение населенного пункта стало частью продвижения на харьковском направлении.