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ВС России нанесли удар по объектам ВПК в Киеве

МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Вооруженные силы России в ответ на атаки Киева ночью нанесли групповой удар по объектам ВПК в столице Украины, сообщило в среду Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Сегодня ночью в ответ на террористические атаки киевского режима на гражданскую инфраструктуру на территории России Вооруженными силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием наземного базирования по объектам военно-промышленного комплекса Украины в городе Киев», — говорится в сообщении российского военного ведомства.

В частности, было поражено предприятие компании «Самсунг-Украина», на котором производились и хранились комплектующие для ракет FP-5 «Фламинго». Кроме того, атаке подвергся цех по сборке беспилотников большой и средней дальности.

В ночь на понедельник ВС России нанесли удар возмездия по шести предприятиям и складу в Киеве и области. Также армия поразила военные аэродромы в Днепропетровской, Полтавской, Черкасской, Черниговской и Киевской областях. Еще один массированный удар ВС России нанесли 2 июля.