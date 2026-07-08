ВС России нанесли удар по объектам ВПК в Киеве

«Сегодня ночью в ответ на террористические атаки киевского режима на гражданскую инфраструктуру на территории России Вооруженными силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием наземного базирования по объектам военно-промышленного комплекса Украины в городе Киев», — говорится в сообщении российского военного ведомства.
В частности, было поражено предприятие компании «Самсунг-Украина», на котором производились и хранились комплектующие для ракет FP-5 «Фламинго». Кроме того, атаке подвергся цех по сборке беспилотников большой и средней дальности.
В ночь на понедельник ВС России нанесли удар возмездия по шести предприятиям и складу в Киеве и области. Также армия поразила военные аэродромы в Днепропетровской, Полтавской, Черкасской, Черниговской и Киевской областях. Еще один массированный удар ВС России нанесли 2 июля.