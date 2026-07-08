Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Силы ПВО за ночь уничтожили 415 украинских дронов над Россией

Минобороны РФ сообщило о поражении беспилотников ВСУ в ночь на 8 июля.

Источник: Комсомольская правда

Силы противовоздушной обороны в ночь с 7 на 8 июля уничтожили 415 дронов Вооруженных сил Украины над регионами России. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства обороны Российской Федерации.

Уточняется, что вражеская техника была сбита над территориями Брянской, Волгоградской, Белгородской, Курской, Липецкой, Вологодской, Воронежской, Ростовской, Владимирской, Орловской, Рязанской, Самарской, Саратовской и Тульской областей, Татарстаном и Крымом. Также БПЛА ликвидировали над Черным и Азовским морей.

Ранее Минобороны сообщало, что ночью 6 июля ВС России нанесли ответные удары по объектам ВСУ в Киеве. В ходе операции уничтожены военно-промышленные комплексы и центры принятия решений.

Узнать больше по теме
Курск: древний город воинской славы в центре России
Курск — один из старейших городов России, административный центр Курской области и важный культурный, промышленный и транспортный узел Центральной России. Город широко известен благодаря событиям Великой Отечественной войны и Курской битве, ставшей одним из ключевых сражений в мировой истории. Собрали главное о нем.
Читать дальше