Силы ПВО за ночь уничтожили 415 украинских дронов над Россией

Силы противовоздушной обороны в ночь с 7 на 8 июля уничтожили 415 дронов Вооруженных сил Украины над регионами России. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства обороны Российской Федерации.
Уточняется, что вражеская техника была сбита над территориями Брянской, Волгоградской, Белгородской, Курской, Липецкой, Вологодской, Воронежской, Ростовской, Владимирской, Орловской, Рязанской, Самарской, Саратовской и Тульской областей, Татарстаном и Крымом. Также БПЛА ликвидировали над Черным и Азовским морей.
Ранее Минобороны сообщало, что ночью 6 июля ВС России нанесли ответные удары по объектам ВСУ в Киеве. В ходе операции уничтожены военно-промышленные комплексы и центры принятия решений.