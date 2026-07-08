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Ночью над Татарстаном сбили БПЛА

Ночью над Татарстаном сбили БПЛА, сообщает Минобороны России.

Помимо Татарстана беспилотники уничтожили над граничащими с Украиной регионами, а также Самарской, Саратовской, Тульской, Московской и другими областями, а также над Азовским и Черным морями.

Всего над Россией перехватили 415 беспилотников.

Напомним, что ночью в городах Татарстана объявляли режим угрозы атаки БПЛА. В настоящий момент угроза отменена.

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