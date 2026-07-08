Ночью над Татарстаном сбили БПЛА

Помимо Татарстана беспилотники уничтожили над граничащими с Украиной регионами, а также Самарской, Саратовской, Тульской, Московской и другими областями, а также над Азовским и Черным морями.
Всего над Россией перехватили 415 беспилотников.
Напомним, что ночью в городах Татарстана объявляли режим угрозы атаки БПЛА. В настоящий момент угроза отменена.
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