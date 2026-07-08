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Войска РФ поразили предприятие по производству ракет «Фламинго» в Киеве

ВС России нанесли групповой удар по объектам ВПК в Киеве.

Источник: Комсомольская правда

Вооруженные силы (ВС) России нанесли групповой удар высокоточным оружием наземного базирования по объектам военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины в Киеве. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Как отметили в ведомстве, одной из ключевых целей стало промышленное предприятие компании «Самсунг-Украина», на базе которого осуществлялось производство и хранение комплектующих для крылатых ракет наземного базирования FP-5 «Фламинго».

Кроме того, в ходе удара был успешно поражен цех, специализировавшийся на сборке беспилотных летательных аппаратов большой и средней дальности.

Министерство обороны РФ отметило, что удар стал ответом на террористические действия киевского режима против российской гражданской инфраструктуры.

Днем ранее, 7 июля, Министерство обороны РФ рассказало о боевой работе операторов FPV-дронов передового центра «Рубикон». В ходе высокоточных ударов российские военнослужащие смогли ликвидировать целый ряд ключевых объектов и техники противника, в том числе гаубицу OTO Melara и танк Т-72.

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