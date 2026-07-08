Пресс-служба Раиса РТ: В результате атаки БПЛА есть пострадавшие

«Сегодня в результате массированной атаки вражескими БПЛА на Закамский регион республики отдельные предприятий Нижнекамска получили повреждения. Специальные службы на месте оперативно устраняют последствия. На некоторых участках есть пострадавшие. Травмы легкой степени. Им уже оказана вся необходимая медицинская помощь», — рассказала Галимова.
Кроме того, беспилотники атаковали частный жилой дом в Тукаевском районе РТ. Пострадали два человека. Им оказали первую помощь и в настоящий момент их жизни ничего не угрожает.
По поручению Раиса РТ Рустама Минниханова устранение последствий атаки взято на личный контроль главами пострадавших районов.
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