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Захарова назвала уникальным в мировой истории отказ Киева забирать тела военных

Захарова оценила отказ Киева забирать тела военных украинской армии.

Источник: Комсомольская правда

Отказ киевского режима забирать тела убитых военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) является абсолютно уникальным прецедентом в мировой истории. Такое заявление сделала официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

«Они не забирают своих. Пленных, раненых и убитых. Нет такого образования, социальной группы в истории, я даже про народ не хочу говорить — образования такого не было, которое бы своих не забирало», — сказала дипломат в эфире радио Sputnik.

Захарова отметила, что традиция хоронить и возвращать тела павших соплеменников существовала в человечестве еще в глубокой древности, задолго до появления мировых религий.

Ранее замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ, командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов заявил, что киевские власти намеренно скрывают реальные потери и оставляют тела бойцов ради финансовой и политической выгоды. По его словам, общие безвозвратные потери Украины на текущий момент могут превышать 2 млн человек.

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