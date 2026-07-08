Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Несколько предприятий Нижнекамска повредило при массированной атаке БПЛА

КАЗАНЬ, 8 июл — РИА Новости. Часть нижнекамских предприятий получили повреждения при массированной атаке беспилотников на Закамский регион, сообщила пресс-служба главы Татарстана Рустама Минниханова.

Источник: РИА Новости

«Специальные службы на месте оперативно устраняют последствия», — говорится в сообщении.

В результате ударов пострадали люди. Минниханов отметил, что им уже оказали медицинскую помощь.

Глава региона добавил, что ВСУ также атаковали частный жилой дом в Тукаевском районе, два человека получили ранения.

Им оказали первую помощь, их жизни ничего не угрожает.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше