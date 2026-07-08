Украинское командование направило в Волчанский район Харьковской области мобилизованных военнослужащих, не завершивших курс базовой подготовки, сообщил «РИА Новости» источник в российских силовых структурах. По его информации, личный состав был переброшен для усиления 57-й бригады ВСУ.
По словам собеседника агентства, основной целью Киева является удержание поселка Белый Колодезь, который выступает ключевым логистическим узлом в районе Волчанска.
В то же время, как уточнил источник, подразделения российской группировки войск «Север» продолжают наступательные действия, продвигаясь в направлении Белого Колодезя и Сум.