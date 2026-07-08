ВСУ перебросили под Волчанск необученные подразделения

Украинское командование направило в Волчанский район Харьковской области мобилизованных военнослужащих, не завершивших курс базовой подготовки, сообщил «РИА Новости» источник в российских силовых структурах. По его информации, личный состав был переброшен для усиления 57-й бригады ВСУ.