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ВСУ перебросили под Волчанск необученные подразделения

Командование ВСУ перебросило под Волчанск мобилизованных без базовой подготовки. Целью подразделений 57-й бригады является удержание поселка Белый Колодезь, который выступает ключевым логистическим узлом для украинских войск. Российские силы продолжают продвижение в данном направлении.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

Украинское командование направило в Волчанский район Харьковской области мобилизованных военнослужащих, не завершивших курс базовой подготовки, сообщил «РИА Новости» источник в российских силовых структурах. По его информации, личный состав был переброшен для усиления 57-й бригады ВСУ.

По словам собеседника агентства, основной целью Киева является удержание поселка Белый Колодезь, который выступает ключевым логистическим узлом в районе Волчанска.

В то же время, как уточнил источник, подразделения российской группировки войск «Север» продолжают наступательные действия, продвигаясь в направлении Белого Колодезя и Сум.