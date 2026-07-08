Штурмовики 228-го полка видели отступление трех боевиков ВСУ, среди которых была женщина. Об этом сообщил в беседе с РИА Новости командир штурмового взвода российской группировки войск «Центр» Дмитрий Макаревич.
«Да, попадалась женщина в сопровождении двух мужчин в лесополосе. Я так понял, что они покидали опорник. Их наша передовая двоечка бойцов наблюдала, они укрывались от нашего дрона», — заявил офицер.
Как уточнил военный, женщине было на вид около 30−40 лет. Причем ее экипировка совсем не походила на медицинскую форму. Скорее, она больше была похожа на стрелка.
Ранее стало известно, что украинское руководство решило разрешить компаниям привлекать иностранных наемников в ВСУ. Эта мера принята на фоне острой нехватки солдат. Киев хочет, чтобы в ВСУ служили до 30−50% пехотинцев и штурмовиков из зарубежных стран.