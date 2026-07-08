Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пассажирский автобус из Краснодара в Мелитополь атакован беспилотником ВСУ

Автобус из Краснодара в Мелитополь загорелся после атаки БПЛА.

Источник: max.ru/BalitskyEV

Пассажирский автобус, следовавший из Краснодара в Мелитополь, атакован беспилотником ВСУ. Об этом сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

Транспорт подвергся атаке БПЛА на автодороге Приморского муниципального округа. В автобусе находились 11 человек — девять пассажиров и два водителя.

В результате происшествия никто не пострадал. Пассажиры и водители успели покинуть автобус. На месте работают оперативные службы. Пассажиры эвакуированы.

«Это вопиющий акт терроризма. Целенаправленная атака на рейсовый пассажирский транспорт с мирными гражданами — грубейшее нарушение международного гуманитарного права, очередное военное преступление оголтелых киевских террористов», — сказал Евгений Балицкий.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше