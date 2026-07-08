Пассажирский автобус из Краснодара в Мелитополь атакован беспилотником ВСУ

Пассажирский автобус, следовавший из Краснодара в Мелитополь, атакован беспилотником ВСУ. Об этом сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.
Транспорт подвергся атаке БПЛА на автодороге Приморского муниципального округа. В автобусе находились 11 человек — девять пассажиров и два водителя.
В результате происшествия никто не пострадал. Пассажиры и водители успели покинуть автобус. На месте работают оперативные службы. Пассажиры эвакуированы.
«Это вопиющий акт терроризма. Целенаправленная атака на рейсовый пассажирский транспорт с мирными гражданами — грубейшее нарушение международного гуманитарного права, очередное военное преступление оголтелых киевских террористов», — сказал Евгений Балицкий.