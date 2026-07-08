Отбой беспилотной опасности объявлен в Челябинской области

В Челябинской области отменен режим «Беспилотная опасность», передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Напомним, угроза атаки БПЛА была объявлена в 09:30 8 июля.
В аэропорту Челябинска не вводились ограничения на прием и выпуск воздушных судов.
Также режим беспилотной опасности введен в Свердловской, Тюменской и Курганской областях.
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