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В Свердловской области отменен режим атаки БПЛА

В Свердловской области отменили режим беспилотной опасности.

Источник: Комсомольская правда

В Свердловской области 8 июля в 13:37 отменили режим беспилотной опасности. Об этом сообщил губернатор региона Денис Паслер.

— Внимание! Отбой опасности атаки БПЛА в Свердловской области! — сообщил глава региона.

Отметим, что в период действия режима беспилотной опасности жители Свердловской области могли столкнуться с перебоями в работе мобильного интернета.

Напомним, что в Свердловской области продолжает действовать запрет на фото и видеосъемку беспилотников и работы систем ПВО.

Ограничения на выпуск и прием воздушных судов в аэропорту Кольцово во время действия беспилотной опасности не вводились. Однако из-за ограничений в других городах Екатеринбуржцы все равно столкнулись с задержкой рейсов.

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