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Компрессорная станция «Краснодарская» атакована БПЛА

Беспилотниками атакована станция, задействованная в поставках газа по газопроводу «Голубой поток».

Источник: Комсомольская правда

Компрессорная станция «Краснодарская» атакована БПЛА. Об этом сообщили в пресс-службе «Газпрома».

Объект атакован беспилотниками вечером 7 июля. Компрессорная станция задействована в цепочке поставок российского газа по газопроводу «Голубой поток».

«Атака направлена на срыв бесперебойных поставок российского газа в Турцию. Ведется устранение полученных повреждений», — сообщили в «Газпроме».

Уточняется, что поставки газа не нарушены.

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