Компрессорная станция «Краснодарская» атакована БПЛА. Об этом сообщили в пресс-службе «Газпрома».
Объект атакован беспилотниками вечером 7 июля. Компрессорная станция задействована в цепочке поставок российского газа по газопроводу «Голубой поток».
«Атака направлена на срыв бесперебойных поставок российского газа в Турцию. Ведется устранение полученных повреждений», — сообщили в «Газпроме».
Уточняется, что поставки газа не нарушены.
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