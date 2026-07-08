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ВС РФ нанесли массированный удар по логистическим центрам и объектам ВПК Украины

Российские войска нанесли серию ударов по критической инфраструктуре ВСУ и объектам ВПК в Киеве. Поражены склады боеприпасов, логистические узлы и предприятия, выпускающие комплектующие для ракет «Фламинго» и беспилотников.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Российские войска нанесли серию ударов по ключевым объектам военной и транспортной инфраструктуры Украины. В операции были задействованы оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

«Нанесено поражение логистическим центрам, объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым ВСУ», — говорится в сводке оборонного ведомства.

Ранее, утром 8 июля, стало известно о групповом ударе по предприятиям украинского военно-промышленного комплекса в Киеве. В результате атаки были поражены производственные мощности по сборке беспилотников, а также промышленная площадка «Самсунг-Украина», где осуществлялось производство и хранение комплектующих для крылатых ракет «Фламинго».

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