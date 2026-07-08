ВС РФ нанесли массированный удар по логистическим центрам и объектам ВПК Украины

Российские войска нанесли серию ударов по ключевым объектам военной и транспортной инфраструктуры Украины. В операции были задействованы оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
«Нанесено поражение логистическим центрам, объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым ВСУ», — говорится в сводке оборонного ведомства.
Ранее, утром 8 июля, стало известно о групповом ударе по предприятиям украинского военно-промышленного комплекса в Киеве. В результате атаки были поражены производственные мощности по сборке беспилотников, а также промышленная площадка «Самсунг-Украина», где осуществлялось производство и хранение комплектующих для крылатых ракет «Фламинго».