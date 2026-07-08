ВС России нанесли удар возмездия
«Север» улучшил тактическое положение
Подразделения «Северной» группировки атаковали три бригады ВСУ в районе трех населенных пунктов Сумской области, а также шесть бригад и пограничный отряд погранслужбы Украины в районах пяти населенных пунктов Харьковской области.
Потери украинской стороны за сутки составили: порядка 200 военнослужащих, бронетранспортер, 16 автомобилей, артиллерийское орудие и станцию РЭБ.
«Запад» наступает в Красном Лимане
Российские бойцы нанесли поражение девяти бригадам ВСУ в районах населенных пунктов Щурово ДНР, Подлиман, Курочкино, Нечволодовка и Касьяновка Харьковской области.
В городе Красный Лиман ДНР бойцы 25-й армии завершают поиск и уничтожение боевиков 60-й механизированной бригады ВСУ и 120-й бригады теробороны.
Штурмовики 67-й мотострелковой дивизии, развивая наступление западнее Красного Лимана, захватили два опорных пункта противника.
В Красном Лимане за сутки уничтожили до 15 украинских военнослужащих, три автомобиля, пять наземных роботизированных комплексов и 11 пунктов управления БПЛА.
Всего в зоне ответственности «Запада» потери противника составили свыше 220 военнослужащих, бронеавтомобиль HMMWV, 18 автомобилей, два орудия полевой артиллерии и зенитный ракетный комплекс Rapid Ranger.
Подразделения «Юга» улучшили положение по переднему краю
Военнослужащие «Южной» группировки нанесли поражение восьми украинским бригадам в районах четырех населенных пунктов ДНР.
Всего в зоне ответственности «Юга» потери ВСУ составили: свыше 165 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 21 автомобиль, боевую машину РСЗО «Град» и два орудия полевой артиллерии.
Потери ВСУ в зоне действия «Центра» превысили 360 боевиков
За сутки подразделения «Центра» атаковали девять бригад ВСУ в районах пяти населенных пунктов ДНР и села Ивановка Днепропетровской области.
Потери украинской стороны: порядка 360 военнослужащих, три боевые бронированные машины, семь автомобилей, три орудия полевой артиллерии, а также две станции РЭБ.
«Восток» продавил линию обороны противника
Подразделения «Восточной» группировки нанесли поражение четырем бригадам и двум штурмовым полкам ВСУ в районах населенных пунктов Новониколаевка, Черненково, Циково, Коломийцы Днепропетровской области, Благодатное, Тимошевка, Даниловка и Любицкое Запорожской области.
Потери ВСУ за сутки: свыше 455 военнослужащих, три боевые бронированные машины и девять автомобилей.
«Днепр» противостоит ВСУ в Запорожской области
Бойцы «Днепра» нанесли удар по двум бригадам ВСУ в районах населенных пунктов Орехов и Кушугум Запорожской области.
«Уничтожено до 50 военнослужащих ВСУ, 10 автомобилей и станция радиоэлектронной борьбы», — сообщает Минобороны РФ.
Итоги работы авиации, ракетных войск, артиллерии, БПЛА
Авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России ударили по логистическим центрам, объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым ВСУ, складам боеприпасов, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 157 районах.
Средства ПВО за сутки сбили:
- восемь управляемых авиабомб;
- 903 БПЛА самолетного типа.