Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Главное из брифинга Минобороны 8 июля 2026 года: последние новости на сегодня

Редакция Новостей Mail представляет дайджест новостей об основных событиях в зоне СВО 8 июля на основе сводки Министерства обороны РФ.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

ВС России нанесли удар возмездия

Ночью 8 июля в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России ВС РФ нанесли групповой удар высокоточным оружием наземного базирования, в результате которого поражены объекты ВПК Украины в городе Киеве.

Регионы, присоединившиеся к России 30 сентября 2022 года
Территории новых регионов РФ под контролем Украины
Территории Харьковской области под контролем РФ
Оперативные командования ВСУ
Карта предоставлена «ИД КоммерсантЪ»

«Север» улучшил тактическое положение

Подразделения «Северной» группировки атаковали три бригады ВСУ в районе трех населенных пунктов Сумской области, а также шесть бригад и пограничный отряд погранслужбы Украины в районах пяти населенных пунктов Харьковской области.

Потери украинской стороны за сутки составили: порядка 200 военнослужащих, бронетранспортер, 16 автомобилей, артиллерийское орудие и станцию РЭБ.

«Запад» наступает в Красном Лимане

Российские бойцы нанесли поражение девяти бригадам ВСУ в районах населенных пунктов Щурово ДНР, Подлиман, Курочкино, Нечволодовка и Касьяновка Харьковской области.

В городе Красный Лиман ДНР бойцы 25-й армии завершают поиск и уничтожение боевиков 60-й механизированной бригады ВСУ и 120-й бригады теробороны.

Штурмовики 67-й мотострелковой дивизии, развивая наступление западнее Красного Лимана, захватили два опорных пункта противника.

В Красном Лимане за сутки уничтожили до 15 украинских военнослужащих, три автомобиля, пять наземных роботизированных комплексов и 11 пунктов управления БПЛА.

Всего в зоне ответственности «Запада» потери противника составили свыше 220 военнослужащих, бронеавтомобиль HMMWV, 18 автомобилей, два орудия полевой артиллерии и зенитный ракетный комплекс Rapid Ranger.

Подразделения «Юга» улучшили положение по переднему краю

Военнослужащие «Южной» группировки нанесли поражение восьми украинским бригадам в районах четырех населенных пунктов ДНР.

Всего в зоне ответственности «Юга» потери ВСУ составили: свыше 165 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 21 автомобиль, боевую машину РСЗО «Град» и два орудия полевой артиллерии.

Потери ВСУ в зоне действия «Центра» превысили 360 боевиков

За сутки подразделения «Центра» атаковали девять бригад ВСУ в районах пяти населенных пунктов ДНР и села Ивановка Днепропетровской области.

Потери украинской стороны: порядка 360 военнослужащих, три боевые бронированные машины, семь автомобилей, три орудия полевой артиллерии, а также две станции РЭБ.

«Восток» продавил линию обороны противника

Подразделения «Восточной» группировки нанесли поражение четырем бригадам и двум штурмовым полкам ВСУ в районах населенных пунктов Новониколаевка, Черненково, Циково, Коломийцы Днепропетровской области, Благодатное, Тимошевка, Даниловка и Любицкое Запорожской области.

Потери ВСУ за сутки: свыше 455 военнослужащих, три боевые бронированные машины и девять автомобилей.

«Днепр» противостоит ВСУ в Запорожской области

Бойцы «Днепра» нанесли удар по двум бригадам ВСУ в районах населенных пунктов Орехов и Кушугум Запорожской области.

«Уничтожено до 50 военнослужащих ВСУ, 10 автомобилей и станция радиоэлектронной борьбы», — сообщает Минобороны РФ.

Итоги работы авиации, ракетных войск, артиллерии, БПЛА

Авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России ударили по логистическим центрам, объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым ВСУ, складам боеприпасов, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 157 районах.

Средства ПВО за сутки сбили:

  • восемь управляемых авиабомб;
  • 903 БПЛА самолетного типа.