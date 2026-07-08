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Омбудсмен заявила о переговорах по возвращению бойцов из «теневого плена»

Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова заявила, что располагает списками российских военных, удерживаемых ВСУ вне официального плена. По ее словам, сейчас идут переговоры об их возвращении.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

«Есть плен, который официальный, куда приезжают и представители МККК, и международные омбудсмены, но, помимо этого плена, есть большое количество подвалов, которые находятся на линии боевого соприкосновения. И эти лагеря не посещает Международный Красный Крест, а мы видим, что там происходит», — рассказала Лантратова журналистам.

Омбудсмен подчеркнула, что работа с этой категорией пленных ведется отдельно. Она уточнила, что такой захват российских военных противником называется «теневым пленом». Яна Лантратова отметила, что владеет информацией о тех бойцах, которые находятся в руках ВСУ, и заверила, что переговоры по их возвращению ведутся.

Ранее Лантратова заявила, что Россия и Украина готовят новый обмен гражданскими лицами. Она подчеркнула, что точные даты пока не раскрываются — это сделано специально, чтобы не сорвать процесс.