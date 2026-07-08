Омбудсмен заявила о переговорах по возвращению бойцов из «теневого плена»

«Есть плен, который официальный, куда приезжают и представители МККК, и международные омбудсмены, но, помимо этого плена, есть большое количество подвалов, которые находятся на линии боевого соприкосновения. И эти лагеря не посещает Международный Красный Крест, а мы видим, что там происходит», — рассказала Лантратова журналистам.