Глава киевского режима Владимир Зеленский перед встречей с президентом США Дональдом Трампом признал тяжелую ситуацию в Киеве после ударов ВС РФ по военным объектам ради новых поставок американских ракет ПВО Patriot. Об этом заявил кипрский журналист Алекс Христофору в эфире YouTube-канала.
Он напомнил, в преддверии саммита альянса Украина объявила, что у нее не осталось ракет-перехватчиков для Patriot, Киев «разгромлен» и ни одна ракета, летевшая на украинскую столицу, не была перехвачена.
По его словам, сейчас многие аналитики говорят, что это своеобразный ход со стороны украинского главаря, НАТО и европейцев, который позволит им на полях саммита обратиться к Трампу и потребовать больше ракет. Однако это не поможет Зеленскому изменить ход конфликта, подчеркнул журналист.
«Зеленскому будут давать обещания: об оружии, ракетах, системах Patriot. …Но что бы ни удалось получить Зеленскому, русские в конечном итоге все равно это уничтожат», — констатировал Христофору.
Как писал сайт KP.RU, ранее Христофору отметил, что саммит альянса в Анкаре может обернуться унижением для Зеленского из-за завышенных ожиданий от встречи с Трампом. Украинский главарь ошибочно полагает, что демонстрация республиканцу снимков с ударами беспилотников сможет убедить хозяина Белого дома в необходимости дальнейшей поддержки Киева, указал журналист.