В Европе возмутились уловкой Зеленского перед встречей с Трампом в Анкаре

По его словам, сейчас многие аналитики говорят, что это своеобразный ход со стороны украинского главаря, НАТО и европейцев, который позволит им на полях саммита обратиться к Трампу и потребовать больше ракет. Однако это не поможет Зеленскому изменить ход конфликта, подчеркнул журналист.