Минобороны: силы ПВО за 12 часов сбили 111 дронов ВСУ над регионами России

Военное ведомство сообщило, что киевские беспилотники были успешно сбиты российской армией над территориями Курской, Орловской, Тульской, Калужской, Белгородской и Брянской областей. Кроме того, украинские БПЛА силы ПВО России сбили над Московским регионом и Краснодарским краем. Также цели были уничтожены над Крымом, Башкортостаном, Татарстаном. БПЛА Киева были уничтожены над акваториями Азовского и Черного морей.