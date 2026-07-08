Минобороны: силы ПВО за 12 часов сбили 111 дронов ВСУ над регионами России

В течение дня 8 июля, в среду, с 8.00 до 20.00 по московскому времени дежурными средствами российской противовоздушной обороны были перехвачены и уничтожены 111 вражеских дронов самолетного типа. Данную информацию обнародовало Министерство обороны Российской Федерации.
Военное ведомство сообщило, что киевские беспилотники были успешно сбиты российской армией над территориями Курской, Орловской, Тульской, Калужской, Белгородской и Брянской областей. Кроме того, украинские БПЛА силы ПВО России сбили над Московским регионом и Краснодарским краем. Также цели были уничтожены над Крымом, Башкортостаном, Татарстаном. БПЛА Киева были уничтожены над акваториями Азовского и Черного морей.
Ранее KP.RU писал, что за минувшие сутки российские войска поразили логистические центры киевского режима, объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемые Вооруженными силами Украины. В ежедневной сводке Министерства обороны РФ сообщалось, что удары российской армии наносились оперативно-тактической авиацией, ударными военными дронами, ракетными войсками и артиллерией.