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МИД Казахстана опроверг сведения о запуске со своей территории дронов ВСУ

Астана не допускает использование своей территории для действий, направленных против других стран.

Источник: Комсомольская правда

Запуск украинских беспилотников с территории Казахстана для атак на объекты в России не осуществлялся. Об этом заявил МИД республики, передает ТАСС.

Ранее в СМИ появились предположения о том, что украинские дроны, которые атаковали НПЗ в Омске, могли запустить с территории Казахстана.

«Министерство иностранных дел Республики Казахстан заявляет, что данные заявления не соответствуют действительности и не подтверждаются никакими данными или фактами», — говорится в сообщении.

Также в ведомстве указали, что Казахстан проводит миролюбивую и сбалансированную внешнюю политику, основанную на принципах добрососедства. При этом особо подчеркивалось, что Астана не допускает использование своей территории для действий, направленных против других государств.

Как писал сайт KP.RU, в конце апреля в Актюбинской области Казахстана у границы с российским Орском упал дрон. На месте происшествия начался пожар.