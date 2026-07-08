МИД Казахстана опроверг сведения о запуске со своей территории дронов ВСУ

Запуск украинских беспилотников с территории Казахстана для атак на объекты в России не осуществлялся. Об этом заявил МИД республики, передает ТАСС.
Ранее в СМИ появились предположения о том, что украинские дроны, которые атаковали НПЗ в Омске, могли запустить с территории Казахстана.
«Министерство иностранных дел Республики Казахстан заявляет, что данные заявления не соответствуют действительности и не подтверждаются никакими данными или фактами», — говорится в сообщении.
Также в ведомстве указали, что Казахстан проводит миролюбивую и сбалансированную внешнюю политику, основанную на принципах добрососедства. При этом особо подчеркивалось, что Астана не допускает использование своей территории для действий, направленных против других государств.
Как писал сайт KP.RU, в конце апреля в Актюбинской области Казахстана у границы с российским Орском упал дрон. На месте происшествия начался пожар.