В Курске прошла панихида в память о погибших из-за атаки ВСУ на пляж в 2025 году

По словам сестры погибшего сотрудника Росгвардии Вячеслава Екатерины, ее брат всегда приходил на помощь, был отзывчивым, смелым и самостоятельным с самого детства. «Получается, и погиб он, когда был смелым, спасая людей на пляже. Ринулся со своим напарником первым спасать», — отметила Екатерина, добавив, что она сама пошла на службу в Росгвардию после смерти брата.