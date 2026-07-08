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В Курске прошла панихида в память о погибших из-за атаки ВСУ на пляж в 2025 году

В результате атаки БПЛА погибли четыре человека, еще шесть мирных жителей пострадали.

КУРСК, 8 июля. /ТАСС/. Панихида в память о людях, которые погибли в результате удара ВСУ по городскому пляжу в Курске в июле 2025 года, прошла в храме Георгия Победоносца. В числе тех, кто почтил память жертв, был и губернатор Курской области Александр Хинштейн, передает корреспондент ТАСС.

Вечером 8 июля 2025 года ВСУ, используя беспилотный летательный аппарат самолетного типа, целенаправленно атаковали городской пляж в Курске. В результате четыре человека, включая пятилетнего ребенка, погибли, шесть человек получили ранения. На следующий день представители молодежных и общественных организаций региона создали в центре города стихийный мемориал жертвам атаки ВСУ.

«Сегодня годовщина трагического события, которое унесло жизни четырех человек. Ровно год назад в результате удара по городскому пляжу погибли четыре замечательных человека. Каждый из них ушел из жизни как герой», — сказал Хинштейн.

Также жители возложили цветы к камню, заложенному под будущий памятник героям, спасавшим мирных жителей от агрессии ВСУ.

По словам сестры погибшего сотрудника Росгвардии Вячеслава Екатерины, ее брат всегда приходил на помощь, был отзывчивым, смелым и самостоятельным с самого детства. «Получается, и погиб он, когда был смелым, спасая людей на пляже. Ринулся со своим напарником первым спасать», — отметила Екатерина, добавив, что она сама пошла на службу в Росгвардию после смерти брата.

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