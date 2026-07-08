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Семье погибшего при атаке БПЛА на больницу в Херсонской области окажут помощь

Омбудсмен региона назвал удар по больнице военным преступлением.

ГЕНИЧЕСК, 8 июля. /ТАСС/. Семье сотрудника Ивановской больницы в Херсонской области, который погиб при атаке БПЛА ВСУ, окажут всестороннюю помощь. Об этом сообщил уполномоченный по правам человека в Херсонской области Сергей Георгиев.

«Вражеский БПЛА атаковал территорию медучреждения, в результате загорелись два автомобиля медицинской помощи и хозяйственная постройка. Погиб сотрудник больницы. Переговорил с главврачом Ивановской ЦРБ, семье погибшего окажем всестороннюю помощь», — написал он в Telegram-канале.

Омбудсмен напомнил, что удары киевского режима по больницам, скорым и медикам — это военное преступление. «Международное гуманитарное право гарантирует защиту медицинских формирований и санитарно-транспортных средств — это четко прописано в протоколах Женевской конвенции, но для киевского режима и тех, кто его покрывает, эти правила не существуют. Это военное преступление, которому нет срока давности. Уверен, что преступники, терроризирующие херсонских медиков и мирных жителей, обязательно понесут наказание», — подчеркнул он.

Ранее губернатор региона Владимир Сальдо сообщал, что ВСУ атаковали Ивановскую больницу в Херсонской области, погиб сотрудник больницы. Удар ВСУ пришелся по станции скорой помощи, повреждены две машины скорой помощи и хозпостройка.

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