В Курске появится мурал в честь погибшего при атаке ВСУ на пляж мальчика

КУРСК, 8 июля. /ТАСС/. Мурал, посвященный погибшему в результате атаки со стороны ВСУ на пляж Курска пятилетнему мальчику, появится в Курске. Об этом сообщил губернатор Александр Хинштейн в годовщину трагедии.
«В самое ближайшее время в Курске появится мурал, посвященный [погибшему] мальчику, нашему светлому мальчику. Когда его папа фотографии пересылал, конечно, невозможно смотреть на это без слез. Маленький ангелочек, всегда улыбающийся, веселый», — сказал глава региона.
По словам Хинштейна, на месте гибели мирных жителей, на пляже, будут установлены памятные таблички с их именами.
Вечером 8 июля 2025 года ВСУ, используя беспилотный летательный аппарат самолетного типа, целенаправленно атаковали городской пляж в Курске. В результате четыре человека, включая пятилетнего ребенка, погибли, шесть человек получили ранения. На следующий день представители молодежных и общественных организаций региона создали в центре города стихийный мемориал жертвам атаки ВСУ.