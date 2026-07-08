В Курске появится мурал в честь погибшего при атаке ВСУ на пляж мальчика

«В самое ближайшее время в Курске появится мурал, посвященный [погибшему] мальчику, нашему светлому мальчику. Когда его папа фотографии пересылал, конечно, невозможно смотреть на это без слез. Маленький ангелочек, всегда улыбающийся, веселый», — сказал глава региона.