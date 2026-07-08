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В Курске появится мурал в честь погибшего при атаке ВСУ на пляж мальчика

Глава Курской области Александр Хинштейн пообещал, что на месте гибели людей на пляже установят таблички с их именами.

КУРСК, 8 июля. /ТАСС/. Мурал, посвященный погибшему в результате атаки со стороны ВСУ на пляж Курска пятилетнему мальчику, появится в Курске. Об этом сообщил губернатор Александр Хинштейн в годовщину трагедии.

«В самое ближайшее время в Курске появится мурал, посвященный [погибшему] мальчику, нашему светлому мальчику. Когда его папа фотографии пересылал, конечно, невозможно смотреть на это без слез. Маленький ангелочек, всегда улыбающийся, веселый», — сказал глава региона.

По словам Хинштейна, на месте гибели мирных жителей, на пляже, будут установлены памятные таблички с их именами.

Вечером 8 июля 2025 года ВСУ, используя беспилотный летательный аппарат самолетного типа, целенаправленно атаковали городской пляж в Курске. В результате четыре человека, включая пятилетнего ребенка, погибли, шесть человек получили ранения. На следующий день представители молодежных и общественных организаций региона создали в центре города стихийный мемориал жертвам атаки ВСУ.

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