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Лукашенко назначил Владимира Белого замминистра обороны Белоруссии

Генерал-майор Владимир Белый, ранее руководивший управлением боевой подготовки, утвержден в должности замминистра обороны Белоруссии указом Лукашенко.

Источник: Аргументы и факты

Президент Белоруссии Александр Лукашенко утвердил назначение Владимира Белого на должность замминистра обороны страны. Об этом пишет БЕЛТА.

«Генерал-майор Владимир Белый назначен заместителем министра обороны. Соответствующий указ подписал 8 июля президент Беларуси Александр Лукашенко», — сказано в публикации.

Ранее Белый руководил главным управлением боевой подготовки ВС республики.

Отдельным распоряжением глава государства освободил от должности и уволил в запас генерал-майора Александра Науменко, занимавшего пост замминистра обороны.

Ранее Лукашенко заявил, что Белоруссия не желает воевать, но и головы перед врагом склонять не будет.

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