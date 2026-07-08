Лукашенко назначил Владимира Белого замминистра обороны Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко утвердил назначение Владимира Белого на должность замминистра обороны страны. Об этом пишет БЕЛТА.
«Генерал-майор Владимир Белый назначен заместителем министра обороны. Соответствующий указ подписал 8 июля президент Беларуси Александр Лукашенко», — сказано в публикации.
Ранее Белый руководил главным управлением боевой подготовки ВС республики.
Отдельным распоряжением глава государства освободил от должности и уволил в запас генерал-майора Александра Науменко, занимавшего пост замминистра обороны.
Ранее Лукашенко заявил, что Белоруссия не желает воевать, но и головы перед врагом склонять не будет.