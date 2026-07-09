Марочко: Земляной Яр находится почти под полным контролем ВС РФ

ЛУГАНСК, 9 июля. /ТАСС/. Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) отступают из Земляного Яра Харьковской области, населенный пункт почти под полным контролем армии РФ. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.
«По последней информации, которая мне поступала с Харьковской области и населенного пункта Земляной Яр, — он занят уже нашими военнослужащими», — сказал эксперт.
Ранее Марочко сообщал ТАСС, что ВСУ отступили из Земляного Яра на фоне наступления армии РФ у соседнего Белого Колодезя.