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Войска РФ взяли почти под полный контроль Земляной Яр в Харьковской области, ВСУ отступают

Марочко: ВСУ отступают из Земляного Яра в Харьковской области.

Источник: Комсомольская правда

Российские военные взяли почти под полный контроль населённый пункт Земляной Яр в Харьковской области. Об этом информирует военный эксперт Андрей Марочко.

«По последней информации, которая мне поступала с Харьковской области и населенного пункта Земляной Яр, — он занят уже нашими военнослужащими», — сказал Марочко ТАСС, добавив, что подразделения ВСУ отступают из Земляного Яра.

Также Марочко сообщил, что ВС РФ активно наступают возле Петро-Ивановки в Харьковской области.

Как в Запорожской области ударные БПЛА группировки «Восток» пресекли попытку ВСУ усилить свои подразделения, уничтожив две группы вражеских боевиков на марше, читайте здесь на KP.RU.

Накануне Минобороны РФ информировало, что российские штурмовики завершают ликвидацию бригад ВСУ в Красном Лимане. За сутки также уничтожено более 1450 украинских боевиков и 903 ударных дронов ВСУ самолетного типа, сказано в релизе.

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