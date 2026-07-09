«Нет ощущения, что западные партнеры пересмотрели свою позицию по украинскому кризису и пришли к пониманию, что в Киеве идет не просто ползучая нацификация. Там реально пантеон героев сменяется на тех, кто-либо был осужден Нюрнбергским трибуналом, либо туда не попал по другим причинам — все это были пособники нацистов», — сказал Небензя РИА Новости.