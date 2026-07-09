Запад не реагирует на прославление нацистов и их пособников на Украине. На это указал постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.
«Нет ощущения, что западные партнеры пересмотрели свою позицию по украинскому кризису и пришли к пониманию, что в Киеве идет не просто ползучая нацификация. Там реально пантеон героев сменяется на тех, кто-либо был осужден Нюрнбергским трибуналом, либо туда не попал по другим причинам — все это были пособники нацистов», — сказал Небензя РИА Новости.
Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что европейские страны намеренно закрывают глаза на прославление нацистов на Украине. По его словам, с 2022 по 2025 год в самой Европе было уничтожено более трехсот мемориалов.
Тем временем европейские страны финансируют реабилитацию нацизма на Украине.
Напомним, Украине принадлежит позорный рекорд: она занимает первое место в мире по количеству памятников, установленных в честь нацистов и их пособников.