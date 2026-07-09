На Ставрополье зафиксировали последствия атаки БПЛА: начался пожар на объекте

Силы ПВО отражают атаку беспилотников на Ставрополье. В регионе несколько часов действует режим воздушной опасности. В результате налета дронов произошло возгорание на территории промышленного объекта в хуторе Вязники. Об этом оповестил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров в «Макс».
По его сведениям, атаку отражают в окрестностях Ставрополя. Обломки БПЛА упали в районе улицы Коломийцева. Никто не пострадал, уточнил губернатор.
«Произошло возгорание на территории промышленного объекта в хуторе Вязники Шпаковского округа. Работают пожарные. По предварительной информации, пострадавших нет», — проинформировал Владимир Владимиров.
Прошлой ночью дроны ударили по двум танкерам, следовавшим в Ростов-на-Дону по Таганрогскому заливу. Судна получили повреждения. На одном из них был эвакуирован весь экипаж.