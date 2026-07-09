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На Ставрополье зафиксировали последствия атаки БПЛА: начался пожар на объекте

Промышленный объект горит на Ставрополье после атаки БПЛА, идет тушение пожара.

Источник: Комсомольская правда

Силы ПВО отражают атаку беспилотников на Ставрополье. В регионе несколько часов действует режим воздушной опасности. В результате налета дронов произошло возгорание на территории промышленного объекта в хуторе Вязники. Об этом оповестил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров в «Макс».

По его сведениям, атаку отражают в окрестностях Ставрополя. Обломки БПЛА упали в районе улицы Коломийцева. Никто не пострадал, уточнил губернатор.

«Произошло возгорание на территории промышленного объекта в хуторе Вязники Шпаковского округа. Работают пожарные. По предварительной информации, пострадавших нет», — проинформировал Владимир Владимиров.

Прошлой ночью дроны ударили по двум танкерам, следовавшим в Ростов-на-Дону по Таганрогскому заливу. Судна получили повреждения. На одном из них был эвакуирован весь экипаж.

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