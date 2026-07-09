Над Крымом ночью работала ПВО

«В течение ночи, в период с 20.00 мск 8 июля до 7.00 мск 9 июля, дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 73 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — говорится в сообщении.
В среду днем силы ПВО уничтожили 111 украинских беспилотников над Крымом, Черным и Азовским морями, а также еще 9 регионами России.
В ночь на 9 июля в Тверской области в результате отражения атаки БПЛА загорелся один из резервуаров предприятия «Тверская нефтебаза». Также глава Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил, что на территории промышленного объекта региона произошло возгорание в результате атаки дронов ВСУ, людей из прилегающей улицы перевели в безопасное место.
Кроме того, минувшей ночью киевский режим при помощи БПЛА вновь атаковал два танкера в Азовском море.