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Над Крымом ночью работала ПВО

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл — РИА Новости Крым. Силы ПВО сбили за ночь 73 украинских беспилотника над российскими регионами, в том числе над Крымом, а также в акватории Азовского моря. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Источник: РИА "Новости"

«В течение ночи, в период с 20.00 мск 8 июля до 7.00 мск 9 июля, дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 73 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что БПЛА унижены над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Калужской, Новгородской, Тверской, Орловской, Ленинградской, Ростовской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым и над акваторией Азовского моря.

В среду днем силы ПВО уничтожили 111 украинских беспилотников над Крымом, Черным и Азовским морями, а также еще 9 регионами России.

В ночь на 9 июля в Тверской области в результате отражения атаки БПЛА загорелся один из резервуаров предприятия «Тверская нефтебаза». Также глава Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил, что на территории промышленного объекта региона произошло возгорание в результате атаки дронов ВСУ, людей из прилегающей улицы перевели в безопасное место.

Кроме того, минувшей ночью киевский режим при помощи БПЛА вновь атаковал два танкера в Азовском море.

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