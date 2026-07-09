Киевский режим отказывается забирать тела погибших военнослужащих из Константиновки, чтобы избежать финансовых выплат семьям. Об этом заявил глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин в интервью ТАСС.
По словам Пушилина, возврат тел близким и проведение необходимых процедур повлечет за собой запросы на материальную поддержку со стороны родственников, что создаст дополнительную нагрузку на бюджет. Глава ДНР отметил, что киевскому режиму это невыгодно.
Вооруженные силы РФ полностью освободили Константиновку 3 июля. Президент РФ Владимир Путин назвал город ключом к освобождению всей территории ДНР и отметил стратегическое значение города как крупного промышленного и транспортного узла Донбасса.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в беседе со швейцарскими журналистами Die Weltwoche заявил, что российская армия заняла город, несмотря на то что Киев на протяжении 12 лет превращал город в неприступную крепость.