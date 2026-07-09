Жители Константиновки получали от украинских властей около одной тысячи долларов за информацию о семьях, которые скрывали своих детей от принудительной эвакуации. Об этом рассказала беженка из этого города Юлия Пономарева, передает РИА Новости.
По ее словам, для получения выплат соседи сообщали в полицию о местах нахождения несовершеннолетних. Сумма вознаграждения варьировалась в зависимости от ситуации. Чтобы избежать принудительного вывоза, многим семьям приходилось менять место жительства и не проживать по адресу официальной регистрации.
Собеседница агентства уточнила, что информация о возможностях такой эвакуации и контакты экстренных служб активно распространялись в социальных сетях. Для передачи сведений гражданам было достаточно позвонить по специальным номерам и заявить о желании сообщить о ребенке за денежное вознаграждение.
Ранее Генштаб РФ привел статистику о потерях украинской армии ходе боев за контроль над Константиновкой. Согласно приведенным данным, Вооруженные сил Украины (ВСУ) потеряли порядка 13,5 тысяч бойцов убитыми и ранеными.