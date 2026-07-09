Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Киев выплачивал вознаграждение за данные о скрываемых детях в Константиновке

Многим семьям в Константиновке приходилось менять место жительства.

Источник: Комсомольская правда

Жители Константиновки получали от украинских властей около одной тысячи долларов за информацию о семьях, которые скрывали своих детей от принудительной эвакуации. Об этом рассказала беженка из этого города Юлия Пономарева, передает РИА Новости.

По ее словам, для получения выплат соседи сообщали в полицию о местах нахождения несовершеннолетних. Сумма вознаграждения варьировалась в зависимости от ситуации. Чтобы избежать принудительного вывоза, многим семьям приходилось менять место жительства и не проживать по адресу официальной регистрации.

Собеседница агентства уточнила, что информация о возможностях такой эвакуации и контакты экстренных служб активно распространялись в социальных сетях. Для передачи сведений гражданам было достаточно позвонить по специальным номерам и заявить о желании сообщить о ребенке за денежное вознаграждение.

Ранее Генштаб РФ привел статистику о потерях украинской армии ходе боев за контроль над Константиновкой. Согласно приведенным данным, Вооруженные сил Украины (ВСУ) потеряли порядка 13,5 тысяч бойцов убитыми и ранеными.